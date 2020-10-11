"Газпром" начал отключать газ поставщикам отопления для жителей Кубани из-за долгов

Дочерняя компания российского "Газпрома" – "Газпром межрегионгаз Краснодар" – начал ограничивать поставки природного газа теплоснабжающим организациям (ТСО) в регионе в связи с ростом просроченной задолженности.

Как сообщили в компании, ограничения затронут 23 муниципальных образования, в том числе крупнейший город региона Краснодар, Анапу и Горячий Ключ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В компании просроченную задолженность оценили в сумму выше 3 млрд рублей.

"В последние недели существенной динамики в погашении долгов не зафиксировано, что делает реальным срыв сроков начала отопительного сезона", – отметили в компании.

В январе-августе 2020 года компания подала в суды 164 исковых заявления о взыскании задолженности на сумму 1,8 млрд рублей.

Наиболее сложная ситуация на Кубани сложилась в Ейском районе. Там МУП "Теплосети" задолжало "Газпрому" больше 300 млн рублей, была прекращена подача газа в котельные второго микрорайона Ейска и около 5000 человек остались без горячей воды.

"Газпром межрегионгаз Краснодар" – крупнейший в Краснодарском крае поставщик природного газа, входит в структуру ООО "Газпром межрегионгаз" (100%-я дочерняя компания ПАО "Газпром").

Как сообщалось, по данным НАК "Нафтогаз Украины", под угрозой ограничения поставок газа накануне отопительного сезона из-за долгов находятся предприятия ТКЭ в 50 населенных пунктах.

В том числе крупнейшие долги за газ накопили: поставщик отопления в городе Счастье "ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова (552,56 млн грн) и КП "Теплоэнергетик" в Кропивницком (279,33 млн грн).