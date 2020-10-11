Экспортные цены на украинскую кукурузу продолжают расти, – Refinitiv

Экспортные котировки на украинскую кукурузу за прошедшую неделю на базисе FOB Одесса выросли на более $10 за тонну, на базисе СРТ – на $15 за тонну.

Об этом свидетельствую данные платформы Refinitiv, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Сокращение прогнозов урожая кукурузы как в Украине, так и в других экспортных регионах заставляет фермеров сдерживать продажи. Кроме того, прошедшие в некоторых регионах страны дожди замедлили темпы уборки, что также стало причиной сокращения поставок кукурузы", – отмечается в сообщении.

При этом цена кукурузы на базисе СРТ-порт с поставкой в ноябре, когда ожидается рост предложения, оценивается несколько ниже текущей. При срочных поставках трейдеры готовы платить премию в $3-4 за тонну.

В то же время операторы рынка ожидают дальнейшего роста цен уже в ближайшее время.

Как сообщалось, по данным Refinitiv экспортные котировки на Черноморскую пшеницу на минувшей неделе выросли до двухлетнего максимума и превысили $240 за тонну на базисе FOB (с условием погрузки на судно) в глубоководных портах. Таким образом, цены на российскую и украинскую пшеницу в портах достигли 4-хлетнего максимума.