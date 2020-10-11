Россия выделила $65 миллионов на обеспечение водой оккупационных войск в Крыму

Россия выделит 4,95 млрд рублей (около $65 млн) военным из резервного фонда на создание новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

"Средства направят на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера. Строительные работы будет вести Минобороны. После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю", – сказано в сообщении.

Еще более 870 млн рублей выделят на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин.

Как сообщалось, российские власти признают катастрофическую ситуацию с водоснабжением на территории оккупированного Крыма. По данным Росгидромета, засуха привела к пересыханию множества рек и водохранилищ. Так, почти полностью пересохли реки Кача, Альма, Черная, Бельбек, Тонас.

Воду в жилой сектор сорока населенных пунктов оккупированного полуострова с августа подают по графику, люди жалуются, что вода очень грязная. Проблемы с водоснабжением в Крыму начались после оккупации полуострова Россией и увеличения контингента российских войск в Крыму.



