Офис президента анонсировал подписание новых инфраструктурных соглашений с Польшей

Президент Владимир Зеленский и президент Республики Польша Анджей Дуда, который посетит Украину с официальным визитом 12-13 октября, примут участие в бизнес-форуме в Одессе, где будет подписан ряд двусторонних соглашений, касающихся развития морской инфраструктуры.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Мы с вами знаем о визите президента Польши Дуды в понедельник-вторник в Украину. Президент будет не только в Киеве, но и вместе с президентом Зеленским посетит Одессу, где будет отдельно проведено бизнес-мероприятие, направленное на инфраструктурную тематику Одессы", – сказал Жовква.

Он добавил, что в рамках визита президента Польши в Украину будет подписан ряд двусторонних соглашений, касающихся развития морской инфраструктуры.

"Мы продолжаем экономическую тематику диалога с Польшей. Говорим не только о политике, не только об историческом прошлом, о котором тоже будет идти речь, но и о наших экономических связях", – подчеркнул Жовква.

Замглавы Офиса президента отметил, что, несмотря на пандемию COVID-19, Польша остается одним из крупнейших торговых партнеров Украины в Европе.

Жовква напомнил, что визит президента Польши в Украину планировался на апрель, но был перенесен в связи с пандемией COVID-19. В последний раз президент Польши посещал Украину в 2017 году.