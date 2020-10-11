Доходы футбольного клуба Ахметова сократились в полтора раза

Общий показатель доходов футбольного клуба "Шахтер" с учетом НДС в сезоне 2019-2020 годов составил 2,52 млрд грн, что в 1,5 раза меньше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствует отчетность, которая обнародована на официальном сайте клуба, передает БизнесЦензор.

В частности, доход клуба от продажи и аренды игроков в прошлом сезоне составил 928 млн грн, поступления от УЕФА и ФИФА за участие в групповом этапе Лиги чемпионов и за прохождение в полуфинал Лиги Европы составили 1,26 млрд грн.

Суммарный доход клуба от коммерческой деятельности составил 338 млн грн. В том числе от спонсорства и рекламы – 275 млн грн, от продажи билетов и абонементов – 32 млн грн, от продажи атрибутики – 14 млн грн, от реализации прав на телетрансляцию матчей – 13 млн грн.

В сезоне 2019-2020 ФК "Шахтер" заплатил в государственный бюджет Украины 370,2 млн грн налогов. Сумма НДФЛ составила 317,9 млн грн.

Как сообщалось, общий показатель доходов ФК "Шахтер" в сезоне 2018-2019 годов с учетом НДС составил 3,76 млрд грн, по сравнению с 1,73 млрд грн по итогам сезона 2017-2018 годов.

В частности, продажа и аренда игроков принесла клубу 1,48 млрд грн,доходы от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА составили 1,6 млрд грн, суммарный доход от коммерческой деятельности составил 680 млн грн.



