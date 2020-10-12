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Новини
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Коломойский оспаривает в суде право "Ощадбанка" на $1,3 миллиарда российских активов

Коломойский оспаривает в суде право

Связанное с Игорем Коломойским и его партнерами ООО "ИКБ-Инвест" в сентябре обратилось в Верховный Суд с жалобой на постановление суда, которым было удовлетворено заявление "Ощадбанка" и предоставлено разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании $1,1 млрд с Министерства юстиции РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

С учетом процентов, общая сумма требований "Ощадбанка" к РФ составляет $1,3 млрд.

ООО "ИКБ-Инвест" просит Верховный Суд отменить решение Киевского апелляционного суда от 17.07.2019.

По данным госреестра, основателем ООО "ИКБ-Инвест" является ООО "КУА "Финансовый капитал" - одна из "приватовских" структур, которые получили решение Арбитражного суда Гааги о взыскании $159 млн с России в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у "приватовцев" в Крыму после его аннексии Россией.

В рамках исполнительного производства по выполнению Арбитражного суда Гааги в марте 2020 состоялся аукцион по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка". Победителем этого аукциона стала финкомпания "Фортифай", которая сейчас связана с окружением Игоря Коломойского. В то же время Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании Сергея Тигипко на приобретение "Фортифай" и прав на 99,77% акций "Проминвестбанка".

Упомянутая выше жалоба "приватовцев" в Верховный Суд о праве "Ощадбанка" взыскать российские активы в Украине является фактически продолжением противостояния "приватовцев" и "Ощадбанка", которое продолжается с осени 2019 года.

Коломойський Ігор (1775) Ощадбанк (678) Промінвестбанк (242) росія (14573)


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Топ коментарі
+8
Настоящий путлериот, но проплаченные шавки вбили в головы лохтората "Он спас Днепр!".
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12.10.2020 09:01 Відповісти
+8
МАлАдиє регіонали, та їх хазяї, скинули маски."
https://censor.net/ru/news/3224250/kachura_ob_obedinenii_sn_i_opzj_v_mestnyh_sovetah_eto_odnoznachno_budet_etogo_ne_izbejat_video"
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12.10.2020 09:21 Відповісти
+6
Каломойша отрабатывает вид на жительство в паРаше
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12.10.2020 09:55 Відповісти
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Настоящий путлериот, но проплаченные шавки вбили в головы лохтората "Он спас Днепр!".
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12.10.2020 09:01 Відповісти
МАлАдиє регіонали, та їх хазяї, скинули маски."
https://censor.net/ru/news/3224250/kachura_ob_obedinenii_sn_i_opzj_v_mestnyh_sovetah_eto_odnoznachno_budet_etogo_ne_izbejat_video"
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12.10.2020 09:21 Відповісти
Каломойша отрабатывает вид на жительство в паРаше
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12.10.2020 09:55 Відповісти
Каломойша продолжает мыть кал!!!
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12.10.2020 12:33 Відповісти
100 пудово- так как таких гарантий ему даже Израєль не дал..., а пара лишних лярдов не помешает- он знает какие апЄтиты у ФСБэ...
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12.10.2020 18:23 Відповісти
Это вот, если кому-то в ЕС и США еще не ясно:
Человек, на которого в ВБ и США заведены уголовные дела по мошенничеству...
в Украине оспаривает права государства на украденное им у государства.
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12.10.2020 11:47 Відповісти
Эта жид@вская рожа уже стал адвокатом паРаши?
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12.10.2020 13:53 Відповісти
Так он жє спас в 14 Украіну
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12.10.2020 14:33 Відповісти
хто і коли , та у якой спосіб, угомонить цього покидька...
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12.10.2020 18:20 Відповісти
Валерьич имеет право. Он как главный акционер Зе и так поиздержался. На донбассе за свой счет киоски красил. Задаром, шоль?
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12.10.2020 18:24 Відповісти

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