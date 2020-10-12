Коломойский оспаривает в суде право "Ощадбанка" на $1,3 миллиарда российских активов

Связанное с Игорем Коломойским и его партнерами ООО "ИКБ-Инвест" в сентябре обратилось в Верховный Суд с жалобой на постановление суда, которым было удовлетворено заявление "Ощадбанка" и предоставлено разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании $1,1 млрд с Министерства юстиции РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

С учетом процентов, общая сумма требований "Ощадбанка" к РФ составляет $1,3 млрд.

ООО "ИКБ-Инвест" просит Верховный Суд отменить решение Киевского апелляционного суда от 17.07.2019.

По данным госреестра, основателем ООО "ИКБ-Инвест" является ООО "КУА "Финансовый капитал" - одна из "приватовских" структур, которые получили решение Арбитражного суда Гааги о взыскании $159 млн с России в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у "приватовцев" в Крыму после его аннексии Россией.

В рамках исполнительного производства по выполнению Арбитражного суда Гааги в марте 2020 состоялся аукцион по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка". Победителем этого аукциона стала финкомпания "Фортифай", которая сейчас связана с окружением Игоря Коломойского. В то же время Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании Сергея Тигипко на приобретение "Фортифай" и прав на 99,77% акций "Проминвестбанка".

Упомянутая выше жалоба "приватовцев" в Верховный Суд о праве "Ощадбанка" взыскать российские активы в Украине является фактически продолжением противостояния "приватовцев" и "Ощадбанка", которое продолжается с осени 2019 года.