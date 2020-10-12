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Цены на золото растут на неопределенности с экономическими стимулами в США

Цены на золото растут на неопределенности с экономическими стимулами в США

Золото дорожает в понедельник утром на неопределенности с дальнейшими мерами стимулирования экономики США и президентскими выборами в стране, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,44%, или на 8,45 доллара, до 1934,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,64% — до 25,52 доллара за унцию.

В понедельник трейдеры оценивают перспективы стимулирования экономики США. На прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с демократами о стимулировании экономики прекращаются до выборов. Вместе с тем позже Трамп одобрил скорректированный пакет поддержки экономики.

По сообщениям СМИ, его размер вырос до 1,8 триллиона долларов. Неопределенность перед президентскими выборами 3 ноября также оказывает поддержку золоту, которое традиционно считается надежным активом. Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. В ряде штатов уже началось досрочное голосование.

"После выборов очень быстро появится пакет стимулов", — предполагает рыночный стратег Axi Corp Стивен Иннес.

долар (426) золото (301)


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