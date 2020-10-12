Задолженность жителей Днепра за доставку газа превысила 14 миллионов

По состоянию на 1 октября 55 тысяч или 14% днепрян с начала 2020 года ни разу не платили за распределение голубого топлива. Задолженность клиентов АО "Днепрогаз" за услуги по доставке газа составляет более 14 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Днепрогаза", передает БизнесЦензор.

В компании подчеркивают, что в канун отопительного сезона вопросы расчетов за услуги по распределению энергоресурса приобретают особенную актуальность. От своевременного получения Оператором ГРС средств за услуги зависит бесперебойное и надежное газоснабжение.

При этом в период карантина правительством был введен мораторий на отключение потребителей от системы газоснабжения, однако оплату за коммунальные услуги никто не отменял. В сложившихся условиях специалисты АО "Днепрогаз" вынуждены в судебном порядке взыскивать накопившиеся у клиентов долги.

"У 245 тысяч жителей Днепра, которые пользуются газовыми колонками и плитами или исключительно плитами, оплата за услуги по распределению в год не превышает 80 гривен. Иначе говоря, ежемесячный платеж для такой категории потребителей составляет в среднем 7 гривен, – комментирует коммерческий директор АО "Днепрогаз" Игорь Маньковский. – Не смотря на это, потребители игнорируют условия типового договора на доставку газа и вовсе не производят оплату за услуги, которые предоставляются уже более 9 месяцев".

Согласно сообщению, компанией ведется активная работа по рассылке досудебных предупреждений должникам, ведь задолженность за доставку газа согласно действующему законодательству после карантина может стать причиной отключения. К тому же, согласно Кодексу ГРС даже после ограничения услуг по распределению газа текущие начисления будут осуществляться, а долг может быть принудительно взыскан в судебном порядке, что приведет к дополнительным финансовым затратам в виде оплаты судебного сбора.

В компании напоминают, что средства, которые днепряне оплачивают за доставку газа, "Днепрогаз" направляет на полноценное функционирование аварийно-диспетчерской службы "104", содержание газораспределительных сетей и сооружений на них, модернизацию, капитальные и текущие ремонты, поддержание надлежащего давления в газораспределительной системе. Все это для того, чтобы газ был доставлен каждому из 400 тыс бытовых клиентов. Поэтому именно от своевременной оплаты за услуги АО "Днепрогаз" зависит бесперебойность и безаварийность газоснабжения.

"Днепрогаз" призывает потребителей не допускать накопления долгов за доставку газа, рассчитываться за услуги ежемесячно до 20 числа и пользоваться для оплаты онлайн сервисами: "личным кабинетом" на сайте 104.ua, мобильными приложениями 104 Mobile и 104 Mobile Light, а также чат-ботами 7104ua в Viber и Telegram.