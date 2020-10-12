Более четверти населения Украины находится за чертой бедности, – омбудсмен

В Украине прожиточный минимум составляет около $75 на одного человека в месяц. Минимальная зарплата в стране — $176, а более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

"Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости", — отметила Денисова.

Она также подчеркнула, что в Украине неизменно высоким остается уровень бедности среди лиц пенсионного возраста. По словам Денисовой, пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии. Как сообщалось, в 2021 году пенсии будут повышать поэтапно 5 раз. В марте 2021 года проведут индексацию пенсий на 11%. Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что украинцам не стоит рассчитывать на существенное увеличение зарплат и пенсий в 2021 году.