США снизили прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в октябре снизило прогноз экспорта украинского подсолнечного масла на 2020/2021 маркетинговый год (МГ, сентябрь-август) на 700 тыс. тонн по сравнению с прогнозом в сентябре – до 5,9 млн тонн, производство - на 840 тыс. тонн, до 6,39 млн тонн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету, обнародованному на сайте USDA, прогноз экспорта украинских растительных масел в целом на 2020/2021 МГ ухудшен на 0,7 млн тонн – до 6,26 млн тонн.

USDA в новом МГ прогнозирует, что переработка масличных в Украине составит 16,28 млн тонн, ожидания снижены на 1,95 млн тонн по сравнению с прогнозом в сентябре.

Минсельхоз США также ухудшил прогноз экспорта основных масличных культур из Украины на 0,05 млн тонн по сравнению с прогнозом в сентябре – до 4,3 млн тонн.

Кроме того, USDA в октябре снизил прогноз урожая подсолнечника в Украине в нынешнем сельхозгоду на 2 млн тонн – до 15 млн тонн, производство подсолнечного шрота – на 0,81 млн тонн, до 6,13 млн тонн.

Кроме того, Минсельхоз США ухудшил прогноз по экспорту подсолнечного шрота из Украины на 0,38 млн тонн – до 4,82 млн тонн и по экспорту подсолнечника - со 100 тыс. тонн до 50 тыс. тонн.