Нобелевскую премию по экономике вручили за исследование теории аукционов

В Стокгольме объявили лауреатов премии Банка Швеции в память Альфреда Нобеля по экономическим наукам, которыми в этом году стали Пол Милгром и Роберт Уилсон.

Об этом сообщает Нобелевский комитет в Twitter, передает БизнесЦензор.

"Премия Sveriges Riksbank в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля за 2020 год была присуждена Полу Р. Милгрому и Роберту Б. Уилсону "за усовершенствование в теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов", - говорится в сообщении.

Пол Р. Милгром и Роберт Уилсон не просто объяснили, как работают аукционы и почему участники торгов ведут себя определенным образом, а также использовали свои теоретические открытия, чтобы изобрести совершенно новые форматы аукционов для продажи товаров и услуг.

В прошлом году Нобелевскую премию по экономике получили Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер. Они представили новый подход к получению достоверных ответов о наиболее эффективных путях борьбы с бедностью в мире.