Кабмин упростил привлечение международной технической помощи

Кабинет министров 9 октября принял постановление, которым усовершенствовал процедуру привлечения, использования и мониторинга международной технической помощи.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По ее словам, при разработке новых правил были учтены предложения партнеров по развитию.

"Проекты технической помощи позволяют привлекать ведущих украинских и международных экспертов, а также лучший мировой опыт в проведении реформ. Прозрачность в работе с такими проектами на этапе регистрации, внедрения и мониторинга результатов – основа для эффективности и доверия. Как со стороны международных партнеров, так и украинского общества к результатам работы", – отметила Стефанишина.

По словам вице-премьера, принятым постановлением уменьшаются бюрократические процедуры для регистрации и реализации проектов международной технической помощи.

В частности, расширен перечень органов, которые могут выступать бенефициарами проектов, усовершенствована процедура освобождения от налогообложения, что будет способствовать более широкому участию украинских производителей и поставщиков в процедурах закупок за счет средств МТП.

Кроме того, упрощены процедуры государственной регистрации или перерегистрации проектов и регистрации представительства донорского учреждения, определяются механизмы и сроки согласования планов закупки, а также уменьшается бумажный документооборот.

Напомним, по данным Минэкономики, в течение 2018 года в Украине реализовывалось более 600 международных донорских проектов стоимостью около $6 млрд.

На портале открытых данных Перечень проектов международной технической помощи при поддержке стран-доноров, реализуемых в Украине, в последний раз обновлялся в декабре 2019 года. Посвяженный международной помощи специальный сайт http://proaid.gov.ua/ также не работает.