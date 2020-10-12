Паромная переправа между Украиной и Румынией перешла на круглосуточный режим работы
Паромная переправа через Дунай "Орловка – Исакча", которая соединяет Украину и Румынию, с понедельника 12 октября перешла на круглосуточный режим работы.
Об этом в Facebook сообщает ООО "Паромный комплекс Орловка", передает БизнесЦензор.
"Паромный комплекс "Орловка" подтверждает, что начиная с 12 октября 2020 года с 08.00 часов, все контролирующие органы вместе с операторами паромных переправ "Орловка Украина" – "Исакча Румыния" с обеих сторон, начали работать круглосуточно", - говорится в сообщении.
Таможенные брокеры также работают круглосуточно.
Паромная переправа "Орловка – Исакча" начала работать 10 августа 2020 года.
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