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Паромная переправа между Украиной и Румынией перешла на круглосуточный режим работы

Паромная переправа между Украиной и Румынией перешла на круглосуточный режим работы

Паромная переправа через Дунай "Орловка – Исакча", которая соединяет Украину и Румынию, с понедельника 12 октября перешла на круглосуточный режим работы.

Об этом в Facebook сообщает ООО "Паромный комплекс Орловка", передает БизнесЦензор.

"Паромный комплекс "Орловка" подтверждает, что начиная с 12 октября 2020 года с 08.00 часов, все контролирующие органы вместе с операторами паромных переправ "Орловка Украина" – "Исакча Румыния" с обеих сторон, начали работать круглосуточно", - говорится в сообщении.

Таможенные брокеры также работают круглосуточно.

Паромная переправа "Орловка – Исакча" начала работать 10 августа 2020 года.

Дунай (118) Румунія (303) пором (54)


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