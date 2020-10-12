Польская PGNіG готовится участвовать в приватизации в Украине (обновлено)

Польский нефтегазовый концерн PGNіG заключил соглашение c Фондом государственного имущества Украины о конфиденциальности, которое позволяет компании получить доступ к информации об украинских госпредприятиях, выставленных на приватизацию.

Как сообщает пресс-службу польской компании, подписание договора состоялось в присутствии президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор.

"Возможное участие PGNiG в приватизации энергетического сектора в Украине – это возможность укрепить сотрудничество между нашими странами и совместно построить энергетическую безопасность в этой части Европы. Я убежден, что благодаря нашему опыту и компетенции, мы могли бы стать ценным партнером для украинской стороны", – прокомментировал подписание документа глава правления PGNIG Ежи Квечиньски.

Глава польской компании напомнил, что PGNiG уже несколько лет продает природный газ украинским потребителям. С середины 2016 года компания экспортировала в Украину более 3 млрд кубометров топлива. Только в первом полугодии 2020 года поставки составили 0,9 млрд куб. м, что свидетельствует о высокой динамике продаж.

Он добавил, что PGNiG также намерена более активно участвовать в проектах, связанных с добычей углеводородов в Украине. Компания планирует начать разведку природного газа в Украине в первой половине 2021 года.

"У нас есть амбиции стать движущей силой преобразования с низким уровнем выбросов в Польше. Я верю, что Украина тоже пойдет по этому пути, потому что это будущее мировой экономики", – подчеркнул президент PGNiG.

В свою очередь глава ФГИ Дмитрий Сенниченко отметил, что этот документ позволит PGNiG на условиях конфиденциальности получить широкий доступ к информации об объектах приватизации, чтобы со всей полнотой знаний об активах включиться в борьбу за них.

"Во-первых, мы искренне приветствуем то, что инвестиционные планы мощной европейской компании включают в себя Украину... Во-вторых, начало нашего сотрудничества с PGNiG должно дать сигнал инвесторам других стран: Украина открыта к инвестициям ", – написал Сенниченко на своей странице в сети Facebook.

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Как сообщалось, в конце 2019 года PGNiG подписала соглашение с ERU Management Services (американская материнская компания группы ERU) о сотрудничестве в области разведки и эксплуатации углеводородов, предусматривающее совместную деятельность по лицензии на углеводородном участке, расположенном во Львовской области вблизи польской границы.

Для этого ERU приобрещла ООО "Карпатская индустриальная группа 2014", которая в 2015 году получила разрешение на геологическое изучение с последующей добычей нефти и газа на Библивской площади в Мостиском и Старосамборском районах Львовской области.

Напомним, в начале 2018 года польская нефтегазовая компания PGNIG обнаружила месторождение газа вблизи Перемышля на юго-востоке Польши, недалеко от границы с Украиной. Сейчас добыча газа из Перемышльского месторождения составляет 0,48 млрд кубометров в год, но в 1971 году она достигала 3,7 млрд кубометров.

Согласно официальным документам, запасы месторождения составляли около 74 млрд кубометров природного газа, из которых 65 млрд уже добыто. Однако, благодаря последним геофизическим исследованиям и повторному анализу ранее собранных данных, PGNiG ожидает, что Перемышльское месторождение может содержать дополнительные 20 млрд кубометров газа. Эти предположения были подтверждены новыми разведочными скважинами и реконструкцией старых скважин, осуществленными PGNiG за последние 3 года.

PGNiG и ERU занимаются экспортом природного газа в Украину с 2016 года. Компании также совместно поставляли газ для нужд украинской газотранспортной системы.