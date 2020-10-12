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Кабмин отдал два здания "Укрзализныци" в Киеве для размещения Минпрома

Кабмин отдал два здания

Кабинет министров решил передать часть двух зданий АО "Укрзализныця" для размещения Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1192-р от 30 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

Об отчуждении путем передачи недвижимого имущества в государственную собственность

В частности, правительство решило передать Минпрому первый, второй, третий, четвертый этажи, а также подвала и технического этажа здания в Киеве, по ул. Ивана Франко, 21-23, а также первый - четвертый этажи здания по ул. Лысенко, 6.

Министерству инфраструктуры вместе с АО "Укрзализныця" и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности поручено в месячный срок обеспечить осуществление мероприятий, необходимых для выполнения этого распоряжения.

В свою очередь глава первичной профсоюзной организации ГИВЦ Вадим Москвин обратил внимание, что в здании по улице Ивана Франко расположена система управления перевозками "Укрзализныци", передает Интерфакс-Украина.

"ГИВЦ – это "мозг" железной дороги (основные серверы и "железо"), благодаря которому осуществляется управление движением. Если отключить серверы, то остановится система продажи билетов пассажирам, а также никто не сможет сесть в поезд, потому отсканировать билет станет невозможно. Остановка системы управления перевозками более чем на шесть часов приведет к полной остановке поездов на стыках, переходных пунктах и припортовых станциях, что приведет к убыткам бизнеса грузопроизводителей. А "Укрзализныця" за сутки потеряет 150 млн грн", – заявил Москвин.

По его словам, железнодорожники до сих пор не получили официальной позиции своего руководства по этому вопросу, и не знают, куда именно их должны переселить и переселят ли вообще.

Автор: 

Кабмін (7828) Мінпромполітики (7) Укрзалізниця (4831)


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