Universal Bank Тигипко взял кредит рефинансирования на 1 миллиард

АО "Универсал Банк" привлек на тендере Национального банка Украины (НБУ) по рефинансированию 9 октября кредит на сумму 1 млрд грн под 6% на срок до пяти лет.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ по итогам проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

Кроме того, на тендере 9 октября банк "Кредит Днепр" привлек долгосрочный кредит рефинансирования на 885 млн грн, ПУМБ – на 800 млн грн, "Альфа-Банк" – на 640 млн грн, "Кредобанк" – на 600 млн грн, "Укрэксимбанк" – на 337,99 млн грн, "ТАСкомбанк" – на 200 млн грн, банк "Авангард" – также на 200 млн грн, "РВС Банк" – на 120 млн грн, "Пиреус Банк" – на 100 млн грн, "Агропросперис Банк" – на 40 млн грн, банк "Украинский капитал" – на 39 млн грн, "Украинский банк реконструкции и развития" (УБРР) – на 28 млн грн).

Как сообщалось, НБУ по итогам тендера 9 октября удовлетворил заявки 14 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 5 млрд грн под 6% годовых, а также заявку одного банка на получение рефинансирования в объеме 300 млн грн на срок до 82 дней под 6% годовых.

АО "Универсал Банк" входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, который купил банк у греческой группы Eurobank Ergasias S.A. в 2016 году. В финансовый сектор группы также входит "ТАСкомбанк", две страховые компании, ряд других организаций.

На базе "Универсал Банка" также работает проект monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов (28,05 млрд грн) "Универсал Банк" занимал 15 место среди 75 действовавших в стране банков.