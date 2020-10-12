Кличко анонсировал подготовку к закрытию крупнейшей мусорной свалки под Киевом

На полигоне №5 в Подгорцах Киевской области начнут рекультивацию и подготовку свалки к закрытию.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской госадминистрации.

"Полигон №5 в Подгорцах – это самая большая мусорная свалка в Украине. За год на него свозят более 450 тыс. тонн отходов. Работает этот полигон уже 34 года. Представьте, сколько там мусора! Мы внедряем на полигоне новейшие технологии, чтобы минимизировать его негативное влияние на экологию... Я уже подписал распоряжение о начале работ по рекультивации всего полигона – то есть подготовки к его закрытию", – сказал Кличко.

По словам городского головы, проект рекультивации первой карты на полигоне уже прошел государственную экспертизу, ведется закупка необходимого оборудования.

При этом Кличко отметил, что процесс закрытия полигона будет длительным.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы надежно законсервировать мусор и не допустить разного рода аварийных случаев. Параллельно город работает над созданием альтернативы полигону. Киев уже разработал "План управления отходами", предусматривающий строительство перерабатывающих предприятий", – добавил Кличко.