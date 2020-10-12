Совет ЕС рекомендовал странам Евросоюза улучшить условия оплаты труда сезонных работников

Совет Европейского Союза утвердил рекомендации государствам ЕС по улучшению условий работы и проживания сезонных работников, в том числе и из третьих стран.

Как сообщила пресс-служба Совета, в частности странам ЕС рекомендовано позаботиться о том, чтобы сезонным работникам не выплачивали зарплату ниже стандарты страны, где они работают, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Кроме того, странам ЕС рекомендовано обеспечить полное соблюдение европейских и национальных норм по привлечению граждан третьих стран на сезонные работы и создание для них условий труда и проживания. Для этого государства должны оказывать работникам информацию об их правах и обязанностях на понятном им языке. Это может быть их родной язык или язык, который они, скорее всего, понимают.

Совет ЕС также предлагает подумать над введением четких правил для агентств по трудоустройству на сезонные работы. Речь идет о том, чтобы эти агентства не могли собирать избыточную или незаконную плату за отправку людей в другую страну на сезонные работы.

По мнению Совета ЕС, агентства должны предоставлять простым языком информацию о продолжительности трудоустройства, о том, как начисляется зарплата и или вычитается из нее оплата за жилье, об условиях работы и оплате медицинской помощи.

В Совете ЕС также предлагают, чтобы схожие требования действовали и для агентств в странах за пределами Евросоюза. Для этого в документе советуют государствам ЕС и Еврокомиссии ввести в соглашения с третьими странами положение о запрете нечестных практик найма сезонных работников, например, чтобы с них не собирали чрезмерную плату за трудоустройство на сезонные работы в ЕС.

Читайте также: В Польше вновь растет количество легально работающих украинцев

Также государствам и Еврокомиссии рекомендовано позаботиться о том, чтобы сезонным работникам не выплачивали зарплату ниже стандарты страны, где они работают. Кроме того, они должны предотвратить "эксплуататорские практики" и торговлю людьми, которые поехали на сезонные работы.

Напомним, страны Евросоюза ежегодно выдают разрешения десяткам тысяч украинцев на сезонные работы, в частности в сельском хозяйстве.