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Падение ВВП Украины замедлилось до 5,8%, – Минэкономики

Падение ВВП Украины замедлилось до 5,8%, – Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины по итогам января-августа 2020 года в 5,8%.

Об этом свидетельствует Обзор экономической активности за январь-август 2020 года, обнародованный на сайте Минэкономики, передает БизнесЦензор.

"В августе 2020 года на фоне продолжения адаптации к деятельности в условиях мягкого карантина почти все виды экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения, а некоторые – даже рост (в частности, розничный сегмент рынка и строительство)", – отмечается в документе.

Как результат, по итогам 8 месяцев министерство оценивает сокращение сводного индекса производства (СИП) в 6,5%, по сравнению с 7,3% по итогам первых семи месяцев 2020 года.

Как сообщалось, по итогам первых семи месяцев 2020 года Минэкономики оценивало падение ВВП Украины в 6,2%, по сравнению с 6,5% в первом полугодии.

Минэкономики, как и правительство, удерживает прогноз спада ВВП в этом году на уровне 4,8% и ожидает его восстановления на 4,6% в следующем году.

Автор: 

ВВП (1164) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (191)


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Падая в пропасть зацепились за *****.
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12.10.2020 17:28 Відповісти
це вже майже подаеться як досягнення ( хоча "циплят" як кажут пізнішше порахуем) - так як прогнозували падіння на рівні 11.2 %...
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12.10.2020 18:51 Відповісти
Наметился стойкий отрицательный рост. )
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12.10.2020 23:47 Відповісти
-і це перемога?
-ньет эта пабьеда!
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13.10.2020 11:05 Відповісти

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