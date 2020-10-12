"Киевгорстрой" принял на баланс крупнейший недостроенный комплекс "Укрбуда"
ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняло на баланс жилой комплекс "Чаривне мисто".
Как передает БизнесЦензор, об этом президент компании Игорь Кушнир сообщил на своей странице в сети Facebook.
"ЖК "Чаривне мисто" – принят! Крупнейший объект "Укрбуда" с наибольшим количеством инвесторов, а с ними и вопросов: "Ну когда же?" Могу с уверенностью заявить, что подписаны все необходимые документы, которые позволяют "Киевгорстрою" в ближайшее время начать строительство и продажу квартир в этом комплексе", – сообщил Кушнир.
Как сообщалось, ранее "Киевгорстрой" принял на баланс жилые комплексы (ЖК) "Оберег-2" и "Злагода".
Напомним, Кабинет министров принял распоряжение "О мерах относительно решения проблем инвесторов жилых комплексов, строительство которых осуществлялось предприятием-участником государственной строительной корпорации "Укрбуд", и поручил Минобороны совместно с другими министерствами его доработать с учетом всех замечаний. Документ, в частности, позволит Минобороны перезаключить договоры, заключенные с корпорацией "Укрбуд", на ЧАО "ХК Киевгорстрой".
ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.
Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, на март 2020 года являлся Киевский городской совет (80%).
Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.
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