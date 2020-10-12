Глава авиакомпании МАУ заболел коронавирусом
Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне уже девять дней болеет коронавирусом.
Как передает БизнесЦензор, об этом глава компании сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Сегодня девятый день моей маленькой личной борьбы с COVID-19, из которых почти неделю провел в Александровской больнице", – написал Дыхне.
По словам главы компании, столичная Александровская больница переполнена, а врачи и медсестры работают на пределе физической возможности.
Дыхне добавил, что при этом никто из его близких не заболел, здоров также весь топ-менеджмент компании.
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