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Новини Коронавірус і карантин
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Глава авиакомпании МАУ заболел коронавирусом

Глава авиакомпании МАУ заболел коронавирусом

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне уже девять дней болеет коронавирусом.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава компании сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня девятый день моей маленькой личной борьбы с COVID-19, из которых почти неделю провел в Александровской больнице", – написал Дыхне.

По словам главы компании, столичная Александровская больница переполнена, а врачи и медсестры работают на пределе физической возможности.

Дыхне добавил, что при этом никто из его близких не заболел, здоров также весь топ-менеджмент компании.

Автор: 

карантин (2077) МАУ (517) Євген Дихне (7) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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