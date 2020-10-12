Минэкономики анонсировало создание рабочих групп по возмещению НДС для аграриев

В каждой области Украины при областных государственных администрациях (ОГА) будут созданы специальные рабочие группы по рассмотрению вопросов остановки регистрации налоговых накладных аграриев.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра Тарас Высоцкий сообщил на своей странице в сети Facebook по итогам заседания Аграрно-налогового штаба при участии представителей Минфина, Налоговой службы, ОГА и профильных аграрных ассоциаций.

."Анонсировали создание рабочих групп в каждой области при областной государственной администрации, которые будут рассматривать вопрос остановки регистрации налоговых накладных. К концу недели рабочие группы будут созданы во всех 24 областях", – сообщил Высоцкий.

Как уточнили в пресс-службе Минэкономики, соответствующие рабочие группы при ОГА уже сформированы в 17 регионах, еще семь рабочих групп – в процессе создания.

Основными задачами рабочих групп по решению налоговых вопросов фермеров указаны: