"Укроборонпром" отчитался о росте производства вооружений и военной техники

Предприятия госконцерна "Укроборонпром" по итогам 9 месяцев 2020 года изготовили вооружения и военной техники, а также предоставили услуг по их ремонту и обслуживанию, на общую сумму 21,8 млрд грн, что на 1,1 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2019 года (20,7 млрд грн).

Как сообщает пресс-служба концерна, таким образом объем производства вооружения и военной техники предприятиями "Укроборонпрома" за три квартала текущего года вырос на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает БизнесЦензор.

При этом в сообщении подчеркивается, что объем произведенной продукции (услуг) предприятий бронетанковой отрасли увеличился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 4,6 млрд грн (2,7 млрд грн в 2019 году соответственно).

"Увеличение объемов произведенной продукции и оказанных услуг наблюдается и на предприятиях радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения, а также судостроительных и судоремонтных предприятиях", – отмечается в сообщении.

Так, по итогам трех кварталов 2020 года, эти предприятия концерна изготовили продукции и оказали услуг на 1,9 млрд грн (1,8 млрд грн в 2019 году) и 2,5 млрд грн соответственно (2,1 млрд грн в 2019 году).

В то же время производства вооружений и военной техники и ремонтов авиа- и судостроительных предприятий концерна, высокоточного оружия и боеприпасов в 2020 году, несмотря на карантин и позднее подписание контрактов, остаются на уровне аналогичного периода прошлого года.

"Таким образом, за 9 месяцев текущего года предприятия Концерна выполнили 101% плана текущего года по изготовлению и ремонту вооружения и военной техники. Государственный оборонный заказ предприятия "Укроборонпрома" также выполняют в полном объеме: по итогам трех кварталов текущего года выполнено 100% плана по ремонту ВВТ и 98% плана по модернизации или изготовления нового ВВТ", – уверяют в концерне.

В цело государственным заказчикам за 9 месяцев 2020года передано 1 586 единиц нового, модернизированного и отремонтированного ВВТ, и 417 ремонтных комплектов, отремонтированных двигателей и комплектующих.