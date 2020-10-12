"Центрэнерго" начало подготовку к продаже непрофильных активов

Государственное ПАО "Центрэнерго" начало процедуру оценки непрофильных активов для дальнейшей продажи через систему "Прозоро.Продажи".

Как сообщили в пресс-службе компании, реализация непрофильных активов проводится в рамках комплексной оптимизации для достижения положительной финансовой динамики на предприятии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Процесс уже стартовал, начата процедура оценки такого имущества – непрофильных активов", – сообщили в "Центрэнерго".

При этом в компании отметили, что ее акционер – Фонд госимущества поддержал инициативу продажи непрофильных активов.

Относительно создания вертикально-интегрированной компании при участии "Центрэнерго" и госшахт, в пресс-службе указали, что ПАО продолжает настаивать на проведении предварительного аудита всех без исключения шахт, которые потенциально могут быть переданы.

"Главное условие стоимости добычи угля на этих шахтах – возможность выхода на рыночную себестоимость единицы электроэнергии", – подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров поддержал предложение ДТЭК Рината Ахметова досрочно расторгнуть договор аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь".

Кабмин также решил согласиться с предложением межведомственной рабочей группы о создании акционерного общества с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго".

Согласно плану мероприятий в этом направлении, специальная комиссия в составе представителей Минэнерго, Фонда государственного имущества и ПАО "Центрэнерго" должна до конца года провести инвентаризацию и аудита государственных угледобывающих предприятий, определив перечень эффективных шахт установленной производственной мощностью не более 4,2 млн тонн угля марки "Г" в год, имущество которых может быть внесено в уставный капитал общества, которое будет создан на базе "Центрэнерго".

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7665 МВт.