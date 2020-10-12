Акционеры докапитализировали банк "Пивденный" на 186 миллионов

Акционерный банк "Пивденный" увеличил уставный капитал на 186 млн грн за счет направления части прибыли банка за 2018-2019 годы.

Как сообщает пресс-служба банка, таким образом его уставный капитал увеличен на 11,4%, передает БизнесЦензор.

На начало сентября банк "Пивденный" занимает 12 место в системе по объему активов.

Как сообщалось, чистая прибыль банка "Пивденный" (Одесса) по итогам января-июня 2020 года составила 114,3 млн грн, что на 28,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (160,3 млн грн).

Банк "Пивденный" основан в 1993 году.

Согласно данным Нацбанка, на начало 2020 года Юрий Родин напрямую и опосредованно владел 63,51% акций банка, его дочь Анна Ванецьянц – 12,39%, жена Тамара Родина – 5,09%. Кроме того, Марку Беккеру принадлежало 23,88% уставного капитала финучреждения.

По состоянию на 1 июня 2020 года по размеру активов банк "Пивденный" занимал 13 место среди 75 действующих украинских банков.