"Ощадбанк" закрыл еще 166 отделений за квартал

Украинские банки в июле-сентябре 2020 года закрыли 251 структурное подразделение, сократив региональную сеть к 1 октября до 7 329 отделений.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), больше всего отделений в третьем квартале закрыл государственный "Ощадбанк" – 166, сократив их общее количество до 1 931, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

За тот же период "Приватбанк" закрыл 83 отделения, сократив их общее количество до 1 750, "ТАСкомбанк" – 11 (до 87), "Кредобанк" – пять (до 83).

По четыре отделения в прошлом квартале закрыли "Укрбудинвестбанк" (сократив их количество до 47) и "Укрсиббанк" (до 278).

В то же время по итогам июля-сентября этого года государственный "Укргазбанк" открыл 21 подразделение, расширив свою региональную сеть до 269 филиалов, 5 отделений открыл "А-Банк" (до 235) и по три – "Мегабанк" (до 153) и "Айбокс Банк" (до 42).

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Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 октября "Ощадбанк" остается лидером по количеству отделений (1 931), второе место занимает "Приватбанк" (1 750), третье – "Райффайзен банк Аваль" (456), четвертое – "Укрсиббанк" (278) и пятое – "Укргазбанк" (269).

С одним открытым отделением, как и в первом полугодии, работают "Проминвестбанк" (ПИБ), "Альтбанк", "БТА Банк", банки "Траст-Капитал", "Кредит Европа" и "Фамильный", а без подразделений – "ИНГ Банк Украина", "Ситибанк", "Украинский банк реконструкции и развития" (УБРР), "Кредитвест Банк", "Дойче Банк ДБУ", "СЕБ Корпоративный Банк", "Альпари Банк", банк "Авангард" и банк "Портал".

Как сообщалось, по данным НБУ, украинские банки во втором квартале 2020 года сократили количество структурных подразделений на 304 – до 7,58 тыс. Тогда больше всего отделений также закрыл "Ощадбанк" – 174, за ним следовали "Приватбанк" – 58 и "Райффайзен Банк Аваль" – 23.