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Зеленский подписал закон о продаже лекарств через интернет

Зеленский подписал закон о продаже лекарств через интернет

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 19 закона "О лекарственных средства " относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами".

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ на законодательном уровне урегулирует дистанционную торговлю лекарствами, передает БизнесЦензор.

В частности, закон позволяет компаниям, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, осуществлять электронную розничную торговлю такими средствами (за исключением отдельных категорий лекарств), а также организовывать и осуществлять доставку лекарств конечным потребителям, в том числе с привлечением третьих лиц на договорных началах.

Документ устанавливает перечень основных требований к дистанционной торговле лекарствами для аптечных учреждений, требований к хранению, отпуску и их транспортировке.

Согласно закону, продавец имеет право доставлять лекарства потребителю собственной курьерской службой или привлекать на договорных началах курьерские службы доставки операторов почтовой связи, которые должны соблюдать условия хранения медикаментов.

Ответственность перед потребителем за сохранение качества лекарственного средства и соблюдения определенных производителем условий его хранения несет компания-продавец, которая осуществляет электронную розничную торговлю.

"Таким образом, лекарства станут доступнее для граждан, поскольку даже в отдаленных районах будет возможно заказать медицинские препараты в отделение почты", – отмечается в сообщении.

Также закон гармонизирует действующее законодательство Украины в сфере дистанционной торговли лекарствами с законодательством Европейского Союза.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 17 сентября.

Автор: 

закон (1494) Зеленський Володимир (2540) інтернет (1368) ліки (587)


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це перемога, стіни будинків тепер будуть без реклами солі))
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13.10.2020 11:14 Відповісти
А с этим реально у кого-то были проблемы?
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13.10.2020 13:40 Відповісти
Я что-то не понял? Аптеки уже давным давно заказы через интернет принимают и продают лекарства.
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13.10.2020 16:01 Відповісти

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