"Энергоатом" завершил тестирование блоков АЭС для интеграции энергосистемы Украины и ЕС

НЭК "Укрэнерго" и НАЭК "Энергоатом" завершили тестирование энергоблоков АЭС в рамках подготовки к интеграции ОЭС Украины в ENTSO-E.

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", специалисты компаний при участии международных консультантов 12 октября завершили испытания систем возбуждения на энергоблоках атомных электростанций, передает БизнесЦензор.

"Результаты этих тестов являются последним данным, которые необходимы для выполнения ряда пунктов Каталога мер Соглашения об условиях будущей синхронизации ОЭС Украины с европейской континентальной сетью ENTSO-Е. В частности, они будут использованы для построения общей математической модели синхронной работы украинской и европейской энергосистем", – сказано в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что в январе-апреле прошлого года необходимые испытания систем возбуждения генераторов и систем регулирования частоты и мощности прошли на 11 энергоблоках 8 украинских ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Полученные данные были признаны ENTSO-E удовлетворительными и используются Консорциумом для дальнейшего моделирования.

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После проведения успешного моделирования синхронной работы энергосистем Украины и ЕС будет проведено тестирование ОЭС Украины в изолированном от энергосистем России и Беларуси режиме.

"Мы уже выполнили львиную долю технических мероприятий, которые были нашим "домашним заданием" по подготовке энергосистемы Украины к прохождению изолированного режима и последующей синхронизации", – отметил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он добавил, что еще одним ключевым условием для интеграции украинской энергосистемы в европейскую сеть является сертификация "Укрэнерго" как независимого системного оператора по модели ISO (Independent System Operator). Для того, чтобы такая сертификация состоялась, Верховная Рада должна внести необходимые изменения в закон "О рынке электрической энергии".

Напомним, создание совместной математической модели украинской и европейской энергосистем является частью Каталога мер Соглашения и выполняется в соответствии с Сервисным контрактом, который "Укрэнерго" в сентябре 2019 года подписало с Консорциумом системных операторов ENTSO-E (EMС, MAVIR, PSE, SEPS, 50Hertz и Transelectrica).