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Зеленский подписал новый закон о местных бюджетах

Зеленский подписал новый закон о местных бюджетах

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", который унифицирует определения термина "бюджеты местного самоуправления".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Также закон предусматривает разграничение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных общин, установление состава доходов и расходов бюджетов территориальных общин в объемах, закрепленных за бюджетами городов областного значения и объединенных территориальных общин, а также установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных общин в бюджетном обеспечении.

Необходимость внесения изменений в Бюджетный кодекс возникла после того, как 16 апреля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных общин", а 17 июля – приняла постановление, предусматривающее ликвидацию 490 существующих районов и создание 129 более крупных новых.

"Новое административно-территориальное устройство базового и районного уровней нуждалось в соответствующих изменениях правовых основ функционирования бюджетной системы Украины", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 17 сентября.

Автор: 

закон (1494) Зеленський Володимир (2540) місцеве самоврядування (134) місцеві бюджети (254)


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