Зеленский назначил уполномоченным АМКУ выходца из СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Богдана Горобца государственным уполномоченным Антимонопольного комитета (АМКУ).

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №427/2020 от 12 октября обнародован на сайте главы государства.

По данным из открытых источников, до последнего времени Богдан Горобец занимал должность начальника первого отдела первого управления Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ. Как представитель СБУ входил в коллегию Фонда госимущества Украины.

Согласно поданной декларации, Горобец в прошлом году получил 291,26 тыс. грн зарплаты в военной части Е6133 Службы безопасности Украины.

Ему принадлежит автомобиль Toyota RAV4 2016 года выпуска.

Он также задекларировал право пользования комнатой площадью 17 кв. м в военной части Е6133. Другой недвижимости Горобец не указал.

Как сообщалось, 28 августа Зеленский назначил Ольгу Музыченко первым заместителем главы Антимонопольного комитета - государственным уполномоченным, уволив ее с должности государственного уполномоченного АМКУ.

Музыченко в прошлом году получила 102,36 тыс. грн зарплаты в ООО "КУА "Система плюс", гда также официально трудоустроен ее муж Сергей Сендзюк, который заработал 119,73 тыс. грн. При этом он владеет компанией "Импакт Экспо" и одолжил в прошлом году 422 тыс. грн у ООО "ФК "Каррон".

Музыченко бесплатно пользуется автомобилем Volkswagen Touareg 2011 года выпуска, собственник которого не указан, а ее мужу принадлежит Audi Q3 2015 года.

По данным "Clarity-Project", в марте 2019 Сергей Сендзюк пожертвовал 500 тысяч гривен на избирательную кампанию кандидата в президенты Владимира Зеленского. Однако эти деньги ему были возвращены из-за нарушения законодательства.

Как установил суд, Сендзюк на момент пожертвования имел налоговый долг в размере 1,5 тыс. грн. И поэтому его оштрафовали на 1190 грн. Деньги Сендзюку возвращали со счета ООО "Слуга народа" народного депутата Александра Корниенко.