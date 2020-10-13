Китайский экспорт растет четвертый месяц подряд

Экспорт Китая в долларовом выражении в сентябре увеличился на 9,9% относительного того же месяца прошлого года - до $239,7 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Рост был отмечен по итогам четвертого месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали повышения на 10%.

Подъему показателя способствовали рекордные поставки медицинских товаров и активный спрос на электронику в последние несколько месяцев.

В августе экспорт из КНР вырос на 9,5%.

Объем китайского импорта подскочил на 13,2% - до $202,7 млрд, по сравнению с сентябрем 2019 года после снижения по итогам двух месяцев подряд. При этом эксперты ожидали значительно меньшего роста показателя - на 0,3%.

В августе импорт сократился на 2,1%.

Профицит торгового баланса Китая в сентябре уменьшился до $37 млрд по сравнению с $39,08 млрд годом ранее. Показатель стал минимальным с марта.

Аналитики в среднем прогнозировали профицит на уровне $58 млрд.

Экспорт из Китая в США в сентябре вырос на 20,5% в годовом выражении, до $44 млрд, импорт из Штатов повысился на 24,5%, до $13,2 млрд.