"Укрпошта" объявила тендер на закупку системы автоматизации за $9,6 миллионов

АО "Укрпошта" объявила тендер в системе государственных электронных торгов ProZorro на закупку комплексной системы по автоматизации работы отделений почтовой связи, в том числе почтальонов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Конечный срок подачи предложений - 12 ноября 2020 года, начало аукциона назначено на 18 декабря 2020 года.

Ожидаемая стоимость лота - $9,6 млн (с НДС), сумма тендерного обеспечения: 2,631 млн грн, минимальный шаг понижения цены - $48 тыс. (0,5%).

Критерии выбора победителя - на 70% по цене, на 30% по срокам внедрения системы.

Согласно тендерной документации, система должна состоять из мобильного приложения и стационарной части, в том числе иметь функционал: по предоставлению почтовых услуг, приему и управлению почтовыми отправлениями; продаже и управлению запасами потребительских товаров, марок и упаковочных материалов; по выплате пенсий и других социальных выплат; приему платежей на счета третьих лиц; по предоставлению услуг по почтовым переводам; по оформлению подписки на газеты и журналы; по выдаче наличных с банковских карт с помощью POS-терминала; по предоставлению услуг по аренде абонентских ящиков; по продаже услуг страхования по агентской схеме; по предоставлению услуг заказа / доставки / вручения товаров по каталогам и т.п.