Завершено строительство газопровода из Азербайджана в Европу

Консорциум по строительству Транс-Адриатического трубопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP AG) завершил строительство газопровода TAP.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Спустя почти четыре с половиной года с начала строительства, Транс-Адриатический трубопровод практически завершен. Трубопровод заполнен природным газом от греко-турецкой границы до приемного терминала на юге Италии. В настоящее время TAP AG завершает подготовку к запуску коммерческих операций", - говорится в сообщении TAP AG.

Консорциум ожидает, что точка соединения между трубопроводом TAP и системой транспортировки природного газа Snam Rete Gas в Апулии (Италия) будет готова к транспортировке газа к середине ноября 2020 года.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км - в северной части Греции, 215 км - в Албании, 105 км проложены через Адриатическое море, 8 км - в Италии.

Проект предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Первые поставки газа в Европу через ТАР начнутся к концу 2020 года.

Совладельцы проекта: Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Стоимость проекта - 4,5 млрд евро.

Закладка фундамента Транс-Адриатического трубопровода состоялась 17 мая 2016 года в Греции.