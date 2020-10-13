Украинские аэропорты с начала года уменьшили пассажиропоток на 63%

Аэропорты Украины в январе-сентябре 2020 года, согласно оперативным данным, обслужили 6,857 млн пассажиров, что на 62,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Государственной авиационной службы Украины, в международном сообщении пассажиропоток украинских аэропортов в указанный период сократился на 63,7% - до 6,063 млн чел.

Согласно статистике Госавиаслужбы, в январе-сентябре текущего года украинские авиакомпании обслужили почти 3,770 млн чел, что на 64,7% меньше показателя за аналогичный период 2019 года. Из них в международном сообщении было перевезено 3,380 млн чел. (сокращение на 65,4% в том же сравнении).

При этом за девять месяцев 2020 года украинские авиакомпании выполнили 33,5 тыс. коммерческих рейсов (сокращение – на 58%), в т. ч. международных – 26,7 тыс. (-60,1%).

Как сообщалось, аэропорты Украины в 2019 году обслужили 24,337 млн пассажиров, что на 18,5% больше, чем в 2018 году.