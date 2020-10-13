Украинские АЗС продолжают поднимать цены на автогаз

Розничные сети 13 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5–40 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

Об этом со ссылкой на encorr сообщает БизнесЦензор.

AMIC в среднем повысила цену на 6 коп./л, до 12,03 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 12,09 грн/л (+10 коп./л к 12 октября). На станциях Shell автогаз подорожал на 18 коп./л, до 12,51 грн/л.

Сеть АЗК "Авантаж 7", "Рур груп" и "Фактор" подняли цены на 10 коп./л, до 11,65, 11,79 и 11,80 грн/л соответственно. В таких сетях как "Нефтек" и Motto автогаз подорожал на 20 коп./л и 5 коп./л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 13 октября составила 12,24 грн/л (+2 коп./л).