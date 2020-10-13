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Пункт пропуска "Станица Луганская" закроют до конца месяца (обновлено)

Пункт пропуска

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" с 15 по 31 октября будет закрыт в связи с карантином.

Об этом в Facebook сообщает общественная организация "Донбасс SOS", передает БизнесЦензор.

"Движение через линию разграничения будет остановлено в связи с карантином, сообщили Донбасс SOS в штабе ООС. Возможно также продление данных карантинных мер на более длительный срок", – сказано в сообщении.

Необходимость срочного проезда – по причине смерти близких, срочной операции и т.д. – будет рассматриваться индивидуально штабом ООС и Госпогранслужбой.

Информацию о прекращении работы пункта пропуска также подтвердила администрация Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве уточнили, что пропуск лиц в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" прекращен по приказу командующего объединенных сил с целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19.

"Бездействие оккупационной администрации РФ привело к быстрому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганщины. Учитывая нехватку медицинского персонала и средств противодействия заболеванию, оккупанты не способны стабилизировать эпидемическую ситуацию", – пояснили в Госпогранслужбе.

КПВВ (10) Станиця Луганська (4)


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