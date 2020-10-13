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Три украинских банка запустили возможность обмена документами в приложении "Дія"

Три украинских банка запустили возможность обмена документами в приложении

"ПриватБанк", "А-Банк" и mobobank запустили возможность обмена цифровых документов при помощи мобильного приложения "Дія", сообщил вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы запустили услугу (...) Это цифровой шеринг документов. Уже присоединились три банка. У нас – более 30 банков на этапе адаптации этой технологии", – сказал Федоров.

"Надеемся, что взятый нами темп продержится два-три месяца, пока все банки не изъявят желание стать участниками совместной с "Дія" программы, - добавил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Как сообщалось, ПриватБанк и monobank 5 октября запустили возможность удаленного открытия банковского счета при помощи цифрового паспорта в мобильном приложении "Дія".

банки (7035) електронні документи (325) Приватбанк (1788) Мінцифри (835) Monobank (73) Дія (645)


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А-Банк кацапский, а не украинский! А вы украинские гниды!
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13.10.2020 14:04 Відповісти

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