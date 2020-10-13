Глава скандального Окружного админсуда Киева отменил подозрение себе через суд

Печерский районный суд города Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку из-за якобы ненадлежащего его вручения.

Такое решение 1 октября принял следственный судья суда Сергей Вовк, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Слово и дело".

Как указано в решении, адвокат Павла Вовка подал в Печерский суд жалобу на бездействие заместителя генерального прокурора Андрея Любовича относительно ненадлежащего вручения подозрения главе Окружного админсуда Киева, в которой просил обязать его исключить из Единого реестра досудебных расследований информацию о вручении подозрения Вовку.

Изучив жалобу, судья Сергей Вовк ее удовлетворил и обязал компетентное лицо Офиса генпрокурора исключить информацию о вручении подозрения председателя ОАСК.

Судья решил, что руководителю суда подозрение вручили ненадлежащим образом, когда тот находился в отпуске. Также детективы якобы не по правильному адресу направили подозрение Павлу Вовку.

Таким образом, как считает судья, НАБУ не предприняло все меры для вручения подозрения руководителю ОАСК, предусмотренные УПК Украины.

При этом судья отверг утверждение прокурора ОГП, что указанная жалоба рассматривается с нарушением правил подсудности.

Кроме того, адвокат председателя ОАСК пытался обжаловать это же решение в свою пользу в Киевском апелляционном суде. Однако апелляционный суд производство по жалобе закрыл, поскольку апелляция была подана на решение, которое не подлежит обжалованию.

Ранее в августе Печерский райсуд Киева также удовлетворил жалобу другого подозреваемого по этому делу – заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова. Тем решением суд обязал генпрокурора забрать у НАБУ дело пленок ОАСК и передать другому органу. Сейчас указанное решение оспаривается в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

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Как сообщалось, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

"Как выяснило следствие, указанные лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе", – уточнили в НАБУ.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.