Евросоюз согласовал единую систему передвижения в условиях пандемии

Страны—члены Евросоюза согласовали единую систему организации трансграничного перемещения людей внутри шенгенской зоны в условиях пандемии.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Система предполагает создание общей карты европейских регионов с цветовой кодировкой, в зависимости от которой будет разрешен или запрещен въезд.

Карта будет составляться на основе данных, предоставляемых государствами-членами по следующим критериям:

количество случаев коронавируса на 100 тыс. населения за последние 14 дней,

количество тестов на 100 тыс. населения, проведенных за последнюю неделю,

процент положительных результатов тестов, проведенных за последнюю неделю.

На основе этих данных регион будут помечать зеленым, оранжевым, красным или серым цветом. Государства—члены ЕС не должны ограничивать свободное передвижение лиц, прибывающих в зеленые зоны или из них.

Страны ЕС, которые считают необходимым ввести ограничения, могут потребовать от лиц, приезжающих из незеленых зон, соблюдать по приезду карантин и пройти тест на COVID-19. Ранее каждая страна Евросоюза самостоятельно принимала решение об ограничениях на въезд или выезд.