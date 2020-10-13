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Нацбанк разрешил небанковским финучреждениям применять приложение "Дія"

Нацбанк разрешил небанковским финучреждениям применять приложение

Национальный банк Украины предоставил небанковским финансовым учреждениям возможность использовать в работе мобильное приложение "Дія".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"НБУ предоставил такую возможность, применяя приложение "Дія", дистанционно работать клиентам небанковского финсектора", – сказал глава центробанка Кирилл Шевченко.

Он отметил, что на следующей неделе запланирована встреча с представителями небанковского финансового сектора для популяризации этой услуги.

"Никаких дополнительных лицензионных требований как к банкам, так и к небанковским финучреждениям для работы с приложением "Дія" НБУ не выдвигает", – добавил Шевченко, отметив, что на сегодня существуют только технические требования, которые нужны для использования системы.

НБУ (9414) Дія (645)


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