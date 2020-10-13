АМКУ отрицает нарушение санкций в сделке Тигипко с "Днепрометизом"

Антимонопольный комитет (АМКУ) заявляет, что при рассмотрении сделки офшорных компаний Сергея Тигипко по оформлению собственности над ЧАО "Днепрометиз" не были нарушены введенные против российских компаний санкции, хотя год назад сделка была заблокирована комитетом именно из-за этого.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

"АМКУ предоставил компании "Agimant Limited" разрешение на приобретение единоличного контроля над компанией "Dealzone Holding Ltd" путем заключения акционерного соглашения между компаниями "Agimant Limited" и "Sartorius Limited". С точки зрения конкурентного законодательства, приобретение контроля может обеспечиваться другими путями, перечисленными в части второй статьи 22 закона "О защите экономической конкуренции". В данной концентрации контроль над компанией "Dealzone Holding Ltd" обеспечивался, в частности, из-за наличия права вето", – сказано в сообщении.

При рассмотрении заявления АМКУ пришел к выводу, что компания Sartorius Limited (которая намерена передать контроль) не связана отношениями контроля ни с группой "ТАС" Сергея Тигипко или любыми субъектами хозяйствования - резидентами Российской Федерации, на которых распространяются санкции. При этом АМКУ не уточняет собственника кипрской Sartorius Limited.

"Соответственно, АМКУ не предоставлял в рамках этой концентрации разрешение на приобретение акций ни одной компании, в том числе ЧАО "Днепрометиз", а среди участников концентрации отсутствуют субъекты хозяйствования, которые входят в перечень лиц, к которым применяются ограничительные меры (санкции)", – заявляют в АМКУ.

Отметим, тем не менее, в государственном реестре юрлиц конечным бенефициарным собственником ЧАО "Днепрометиз" указан Сергей Тигипко. До конца 2017 года им значился российский миллиардер Алексей Мордашов.

Как сообщалось, в апреле 2019 года Антимонопольный комитет отказал группе "ТАС" Сергея Тигипко в покупке акций ЧАО "Днепрометиз" у российской "Северстали", в отношении которой пятым президентом Петром Порошенко в марте 2019 года были введены санкции. Кроме того АМКУ оштрафовал группу компаний "ТАС" на 55 млн грн за нарушения при приобретение акций ЧАО "Днепрометиз".

Тогда глава АМКУ Юрий Терентев пояснил, что сделка была осуществлена с нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и санкционного законодательства.

Однако эстонская компания Blossom Investments OU, которая входит в группу "ТАС", через суды отменила решение АМКУ о наложении штрафа в 55 млн грн за покупку контрольного пакета акций завода "Днепометиз" без соответствующего разрешения.

Blossom Investments OU приобрела 98,66% акций "Днепрометиза" путем покупки офшорной компании Dealzone Holding Ltd. у другого виргинского офшора Cambay Services Ltd. в 2017 году за сумму около 13,39 млн грн.

В октябре 2017 года ПАО "Северсталь" сообщило о продаже ЧАО "Днепрометиз". В информации "Северстали" уточнялось, что ее дочерняя компания Cambay Services Ltd завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd, владеющей 98,6% ЧАО "Днепрометиз". Условия сделки компании не обнародовали.

"Северсталь" приобрела 60% акций "Днепрометиза" в 2006 году у группы "ТАС", а в 2008 году докупила у "ТАС" еще 34,6% акций, сконцентрировав долю в предприятии до 98,6%.

"Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей, мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год. В собственности Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва) находится 98,6578% акций "Днепрометиза". Уставный капитал ЧАО "Днепрометиз" составляет 83,48 млн грн, номинал акции – 68,08 грн.