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Новини
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Россия разрешила экспортировать в Украину битум для ремонта дорог

Россия разрешила экспортировать в Украину битум для ремонта дорог

Правительство РФ расширило перечень нефтепродуктов, разрешенных для экспорта в Украину.

Соответствующее постановление опубликовано на российском официальном интернет-портале правовой информации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, российские власти сняли запрет на экспорт в Украину смазочных масел, нефтяного битума, битумных смесей на основе природного асфальта, природного битума и прочих остатков от переработки нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Эти виды нефтепродуктов были включены в перечень товаров, вывоз которых разрешается на основании разрешений, выдаваемых Минэкономразвития РФ.

Как сообщалось, импорт битума в Украину в первом полугодии 2020 года вырос до 194,6 тыс. тонн, по сравнению с 133,3 тыс. тонн в январе-июне прошлого года. Основным поставщиком стала Беларусь, которая отправила в Украину 157,4 тыс. тонн битума, увеличив поставки на 73%, по сравнению с первым полугодием 2019 года.

При этом Кременчугский НПЗ АО "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров по итогам первого полугодия 2020 года увеличил производство битума на 41,6% – с 70,8 тыс. тонн до 128,4 тыс. тонн.

Автор: 

дороги (1589) імпорт (2374) росія (14602)


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торговля на легочных мокротах?
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13.10.2020 15:56 Відповісти
Коли вже цю ганьбу та зраду дійсна українська влада припинить?
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13.10.2020 16:18 Відповісти
Семенченки, Зимины-Соболевы, Парасюки, вНаемы где?
Басплатно не борятся с торговлей на крови?
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13.10.2020 16:28 Відповісти
йшов 6-й рік війни із агресором - кацапією...
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13.10.2020 16:35 Відповісти
А Порошенко, який при владі, чому не бореться?
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13.10.2020 18:28 Відповісти
Він та представники його партії постійно роблять заяви, проводять акції.
Є заяви грішиних-зіміних з приводу дій нинішньої влади?
В попередні роки вони редути городили, а не те що заяви робили.
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13.10.2020 19:01 Відповісти
А что в фонде COVID-19 еще остались деньги?
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13.10.2020 17:24 Відповісти
Россия будет зарабатывать на Украинских дорогах миллиарды долларов. Это предательство власти! Украина должна строить дороги бетонные, которые не требуют битума и которые полностью из Украинских материалов и бетонные дороги во много раз качественнее и будут стоять по 40 лет без ремонта. Нужно делать дороги бетонные, как в США! А не строить дороги асфальтные, которые в ямах будут за два года ибо это их максимум в таких погодных условиях, что зимой накапливается вода в дорогах и замерзает и разрывает асфальт, а летом они плавятся и фуры еще ездят. А с бетонными дорогами таких проблем нету! Они крепче в 20 раз асфальта и погода на них не влияет так и не ломает их. Да бетон расширяется и сужается от холода и тепла, но там специальные швы делают деформационные и бетонные дороги вечные и деньги все будут в Украине, а москалям дулю! Украина должна ослаблять экономически РФ всеми путями! Украина должна принять закон по котором только Украина может продавать товары РФ, а Украина сама ничего у них не будет покупать и денег им платить не будем! Запрет должен быть полный на покупку чего либо из РФ!!! Чем больше денег у РФ, тем больше она нам урона наносит и тем крепнет больше. А нам нужно противоположное!
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13.10.2020 18:17 Відповісти

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