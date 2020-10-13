Россия разрешила экспортировать в Украину битум для ремонта дорог

Правительство РФ расширило перечень нефтепродуктов, разрешенных для экспорта в Украину.

Соответствующее постановление опубликовано на российском официальном интернет-портале правовой информации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, российские власти сняли запрет на экспорт в Украину смазочных масел, нефтяного битума, битумных смесей на основе природного асфальта, природного битума и прочих остатков от переработки нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Эти виды нефтепродуктов были включены в перечень товаров, вывоз которых разрешается на основании разрешений, выдаваемых Минэкономразвития РФ.

Как сообщалось, импорт битума в Украину в первом полугодии 2020 года вырос до 194,6 тыс. тонн, по сравнению с 133,3 тыс. тонн в январе-июне прошлого года. Основным поставщиком стала Беларусь, которая отправила в Украину 157,4 тыс. тонн битума, увеличив поставки на 73%, по сравнению с первым полугодием 2019 года.

При этом Кременчугский НПЗ АО "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров по итогам первого полугодия 2020 года увеличил производство битума на 41,6% – с 70,8 тыс. тонн до 128,4 тыс. тонн.