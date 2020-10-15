Путин по просьбе Медведчука отменил санкции против трех украинских компаний

Президент РФ Владимир Путин согласился снять санкции и допустить на российской рынок украинские компании "Брацлав", Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что по поручению Путина на прошлой неделе обсуждал с лидером партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком просьбу отменить санкции против указанных предприятий.

"Мы считаем возможным разрешить поставки оборудования и продукции компаниям "Брацлав", Барскому машиностроительному заводу и Рубежанскому картонному комбинату", - сказал Мишустин.