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Wizz Air отложил возобновление 24 авиарейсов из Украины до декабря

Wizz Air отложил возобновление 24 авиарейсов из Украины до декабря

Венгерский лоукост Wizz Air отменил более 20 рейсов из городов Украины в ноябре и перенес восстановления этих направлений на начало декабря.

Об этом со ссылкой на Lowcostavia сообщает БизнесЦензор.

Из Киева в ноябре отменены рейсы в Зальцбург, Таллинн, Ларнаку, Ригу, Катовице, Лиссабон, Братиславу и частично в Будапешт. Из Львова, Харькова, Одессы и Запорожья отменено по три-пять направлений.

В сентябре Wizz Air отменил несколько десятков рейсов из Украины до конца октября. Теперь же венгерский лоукост отменил большинство этих рейсов и на ноябрь. Изменениям подверглись рейсы из всех городов Украины.

Перечень рейсов Wizz Air отмененных в ноябре:

  • Киев-Зальцбург отменен до 19 декабря
  • Киев-Таллин отменен до 4 декабря
  • Киев-Ларнака отменен до 6 декабря
  • Киев-Рига отменена до 5 декабря
  • Киев-Катовице отменено до 6 декабря
  • Киев-Лиссабон отменен до 4 декабря
  • Киев-Братислава отменен до 6 декабря
  • Киев-Будапешт отменен до 10 ноября
  • Львов-Вильнюс отменен до 4 декабря
  • Львов-Лиссабон отменен до 6 декабря
  • Львов-Таллин отменен до 5 декабря
  • Львов-Братислава отменен до 5 декабря
  • Харьков-Милан отменен до 19 декабря
  • Харьков-Вена отменена до 4 декабря
  • Харьков-Берлин отменен до 4 декабря
  • Харьков-Дортмунд отменен до 4 декабря
  • Одесса-Берлин отменен до 4 декабря
  • Одесса - Вроцлав отменен до 5 декабря
  • Одесса-Гданьск отменен до 5 декабря
  • Одесса-Катовице отменено до 4 декабря
  • Одесса-Братислава отменена до 6 декабря
  • Запорожье-Вроцлав отменен до 4 декабря
  • Запорожье-Гданьск отменен до 5 декабря
  • Запорожье-Краков отменен до 6 декабря

Перечисленные рейсы уже недоступны для бронирования, пассажирам поступают письма об отмене. В целом отмена коснулась двадцати четырех направлений.

Авиакомпания пока не комментирует отмену такого большого количества рейсов. Вероятно, что изменения в расписании обусловлены продолжением ограничений разных стран из-за распространения COVID-19.

Всего Wizz Air обслуживает 36 авиасообщений из столицы Украины, на этот раз изменениям подверглись рейсы в Зальцбург, Таллин, Ларнаку, Ригу, Катовице, Лиссабон, Братиславу и Будапешт.

авіасполучення (2490) лоукост (278) Wizz Air (242)


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