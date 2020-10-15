Wizz Air отложил возобновление 24 авиарейсов из Украины до декабря

Венгерский лоукост Wizz Air отменил более 20 рейсов из городов Украины в ноябре и перенес восстановления этих направлений на начало декабря.

Об этом со ссылкой на Lowcostavia сообщает БизнесЦензор.

Из Киева в ноябре отменены рейсы в Зальцбург, Таллинн, Ларнаку, Ригу, Катовице, Лиссабон, Братиславу и частично в Будапешт. Из Львова, Харькова, Одессы и Запорожья отменено по три-пять направлений.

В сентябре Wizz Air отменил несколько десятков рейсов из Украины до конца октября. Теперь же венгерский лоукост отменил большинство этих рейсов и на ноябрь. Изменениям подверглись рейсы из всех городов Украины.

Перечень рейсов Wizz Air отмененных в ноябре:

Киев-Зальцбург отменен до 19 декабря

Киев-Таллин отменен до 4 декабря

Киев-Ларнака отменен до 6 декабря

Киев-Рига отменена до 5 декабря

Киев-Катовице отменено до 6 декабря

Киев-Лиссабон отменен до 4 декабря

Киев-Братислава отменен до 6 декабря

Киев-Будапешт отменен до 10 ноября

Львов-Вильнюс отменен до 4 декабря

Львов-Лиссабон отменен до 6 декабря

Львов-Таллин отменен до 5 декабря

Львов-Братислава отменен до 5 декабря

Харьков-Милан отменен до 19 декабря

Харьков-Вена отменена до 4 декабря

Харьков-Берлин отменен до 4 декабря

Харьков-Дортмунд отменен до 4 декабря

Одесса-Берлин отменен до 4 декабря

Одесса - Вроцлав отменен до 5 декабря

Одесса-Гданьск отменен до 5 декабря

Одесса-Катовице отменено до 4 декабря

Одесса-Братислава отменена до 6 декабря

Запорожье-Вроцлав отменен до 4 декабря

Запорожье-Гданьск отменен до 5 декабря

Запорожье-Краков отменен до 6 декабря

Перечисленные рейсы уже недоступны для бронирования, пассажирам поступают письма об отмене. В целом отмена коснулась двадцати четырех направлений.

Авиакомпания пока не комментирует отмену такого большого количества рейсов. Вероятно, что изменения в расписании обусловлены продолжением ограничений разных стран из-за распространения COVID-19.

Всего Wizz Air обслуживает 36 авиасообщений из столицы Украины, на этот раз изменениям подверглись рейсы в Зальцбург, Таллин, Ларнаку, Ригу, Катовице, Лиссабон, Братиславу и Будапешт.