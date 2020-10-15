Wizz Air отложил возобновление 24 авиарейсов из Украины до декабря
Венгерский лоукост Wizz Air отменил более 20 рейсов из городов Украины в ноябре и перенес восстановления этих направлений на начало декабря.
Об этом со ссылкой на Lowcostavia сообщает БизнесЦензор.
Из Киева в ноябре отменены рейсы в Зальцбург, Таллинн, Ларнаку, Ригу, Катовице, Лиссабон, Братиславу и частично в Будапешт. Из Львова, Харькова, Одессы и Запорожья отменено по три-пять направлений.
В сентябре Wizz Air отменил несколько десятков рейсов из Украины до конца октября. Теперь же венгерский лоукост отменил большинство этих рейсов и на ноябрь. Изменениям подверглись рейсы из всех городов Украины.
Перечень рейсов Wizz Air отмененных в ноябре:
- Киев-Зальцбург отменен до 19 декабря
- Киев-Таллин отменен до 4 декабря
- Киев-Ларнака отменен до 6 декабря
- Киев-Рига отменена до 5 декабря
- Киев-Катовице отменено до 6 декабря
- Киев-Лиссабон отменен до 4 декабря
- Киев-Братислава отменен до 6 декабря
- Киев-Будапешт отменен до 10 ноября
- Львов-Вильнюс отменен до 4 декабря
- Львов-Лиссабон отменен до 6 декабря
- Львов-Таллин отменен до 5 декабря
- Львов-Братислава отменен до 5 декабря
- Харьков-Милан отменен до 19 декабря
- Харьков-Вена отменена до 4 декабря
- Харьков-Берлин отменен до 4 декабря
- Харьков-Дортмунд отменен до 4 декабря
- Одесса-Берлин отменен до 4 декабря
- Одесса - Вроцлав отменен до 5 декабря
- Одесса-Гданьск отменен до 5 декабря
- Одесса-Катовице отменено до 4 декабря
- Одесса-Братислава отменена до 6 декабря
- Запорожье-Вроцлав отменен до 4 декабря
- Запорожье-Гданьск отменен до 5 декабря
- Запорожье-Краков отменен до 6 декабря
Перечисленные рейсы уже недоступны для бронирования, пассажирам поступают письма об отмене. В целом отмена коснулась двадцати четырех направлений.
Авиакомпания пока не комментирует отмену такого большого количества рейсов. Вероятно, что изменения в расписании обусловлены продолжением ограничений разных стран из-за распространения COVID-19.
Всего Wizz Air обслуживает 36 авиасообщений из столицы Украины, на этот раз изменениям подверглись рейсы в Зальцбург, Таллин, Ларнаку, Ригу, Катовице, Лиссабон, Братиславу и Будапешт.
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