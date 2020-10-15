Европа ужесточает карантин из-за роста заболеваемости

В ряде стран Европы прирост новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 достиг рекордных показателей, сообщают в четверг европейские СМИ.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В частности, в Германии за сутки выявили 6,6 тыс. случаев COVID-19. Это самый большой прирост в стране с начала пандемии коронавируса. Рекордно высокий показатель новых случаев коронавируса зарегистрирован и в Чехии, где за сутки заболели 9,5 тыс. человек.

На фоне подобной ситуации с коронавирусом некоторые европейские страны возвращают ограничения. Так, Португалия с четверга запрещает собрания с участием более 5 человек. В стране также повысили штраф для компаний, которые не выполняют меры безопасности, с 5 тыс. евро до 10 тыс. евро.

В Нидерландах вступают в силу ограничения, касающиеся в том числе продажи алкоголя и обязательного ношения масок.

В Каталонии с четверга на 15 дней закрывают все бары и рестораны. Спортивным залам, кинотеатрам и театрам разрешено осуществлять свою деятельность не более чем на 50%, магазинам и рынкам - не более чем на 30%.

Как пишет DW, в Франции с субботы, 17 октября, восстанавливается действие режима чрезвычайного положения. В Париже, а также в столичном регионе и в ряде других городов вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 по 6:00 в течение четырех недель.

Кроме французской столицы, эта мера затронет также такие города как Гренобль, Марсель, Лилль, Лион, Тулузу, Руан, Сент-Этьен и несколько других городов, передает информагентство AFP. Для выхода из дома в ночное время должно быть веское основание, подчеркнул Макрона.

Между тем, в ряде стран Азии ситуация становится менее напряженной. В Южной Корее, например, за сутки выявлено лишь 110 новых случаев коронавируса.

Однако в Индии число подтвержденных случаев COVID-19 за все время пандемии превысило 7,3 млн. Ежедневный прирост новых случаев в этой стране считается самым высоким в мире. Ожидается, что в ближайшие недели Индия опередит США и займет первое место в мире по количеству случаев коронавируса. Несмотря на это, с четверга в Индии после более чем полугодового перерыва возобновили работу кинотеатры. При входе проверяют наличие маски и измеряют температуру.

Согласно данным Worldometers, с начала вспышки COVID-19 в мире подтверждено 38,7 млн случаев заражения, более 1 млн человек скончались.