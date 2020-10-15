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"Криворожгаз" выделил 4 миллиона на подготовку к отопительному сезону

АО "Криворожгаз" заканчивает подготовку к отопительному сезону. Модернизировано 9 газорегуляторных пунктов и 5 шкафных газорегуляторных пунктов, кроме того осуществлен ряд других работ, которые обеспечат стабильную доставку природного газа к почти 300 тыс. потребителям.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Криворожгаза" сообщает БизнесЦензор.

Ежегодно предприятие проводит комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности газоснабжения потребителям. В 2020 году на эти цели предусмотрено 3,7 млн грн.

"Поскольку газораспределительную систему прокладывали еще в 60-70-х годах, количество газопроводов, требующих ремонта, ежегодно растет, поэтому, АО "Криворожгаз" продолжает модернизацию сетей для бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения Кривого Рога", - отметил директор технический АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду сотрудники АО "Криворожгаз" провели комплексное приборное обследование 2770 км газовых сетей, ликвидировали 7359 утечек. Так же осуществлен капитальный ремонт 313 задвижек и 11 установок электрохимической защиты, которые защищают газовые сети от коррозии.

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