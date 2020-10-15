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Новини
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Акционеры Nemiroff купили первый завод "Укрспирта"

Акционеры Nemiroff купили первый завод

Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" был продан на аукционе за 55,083 млн грн ООО "ЛВН Лимитед"

Об этом сообщает Фонд госимущества Украины, передает БизнесЦензор.

Начальная цена продажи спиртзавода составляла 49,57 млн грн. Компания победитель была единственной, кто подал заявку на участие в аукционе.

"Рост цены от стартовой удалось достичь благодаря продуманным алгоритмам проведения приватизационных аукционов, которые мотивируют участников предлагать более высокую цену от стартовой уже на этапе подачи заявок", - сообщает ФГИ.

Конечными бенефициарами ООО "ЛВН Лимитед" являются Ягов Грибов, Анатолий Кипиш, Белла Финкельштейн, а учредителем - компания "Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент".

Как сообщал БизнесЦензор, Фонд госимущества выставил на продажу семь заводов "Укрспирта".

Напомним, президент Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".

приватизація (1346) спирт (223) Укрспирт (228) Nemiroff (5) ФДМУ (1364)


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Топ коментарі
+3
Странно хотят выручить от продажи 7 заводов около 2 млрд. гривен и первый же продали за 55 млн. грн., "хорошая тенденция", по логике каждый завод надо продавать примерно по 285 миллионов (((
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15.10.2020 20:11
+1
Вот так Немиров постепенно превращается в монополиста.
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15.10.2020 15:26
+1
Ягов Грибов, Анатолій Кипіш, Белла Фінкельштейн - відомі рейдери

https://www.myvin.com.ua/ua/news/brend/23227.html
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15.10.2020 22:49
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Пропоную переобладнати спиртзаводи з газу на біопаливо (лушпиння соняшника, деревину, зерновідходи), що значно зменшить собівартість виробництва. Ставимо потужні пальники для біопалива на існуючі котли, можемо ставити нові котли і будувати нові котельні з нуля. Можемо організувати виробництво електроенергії на підприємстві 2-3МВт до 30МВт за рахунок збільшення потужності котлів і використання надлишків пару. Власна генерація електрики потрібна щоб не залежати від зовнішніх постачальників електроенергії. Залишки електроенергії можна продавати на ринок по зеленому тарифу.
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15.10.2020 14:02 Відповісти
Переобладнуй! Став, організовуй, продавай!
(дивно шо ти досі цього не зробив - дай вгадаю, зараз скажеш "а хто ж мені дасть?" )
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15.10.2020 14:32 Відповісти
не вистачило 55 млн на завод і ще декілька на обладнання
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15.10.2020 14:59 Відповісти
а де дрони, без них твоя пропозиція не має перспектив
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16.10.2020 04:01 Відповісти
Вот так Немиров постепенно превращается в монополиста.
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15.10.2020 15:26 Відповісти
"Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" был продан на аукционе за 55,083 млн грн ООО "ЛВН Лимитед , учредителем которого является компания "Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент"Источник: https://biz.censor.net/n3224888 . Исправьте: вместо "немировский" нужно вставить "государственный"
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15.10.2020 16:28 Відповісти
Странно хотят выручить от продажи 7 заводов около 2 млрд. гривен и первый же продали за 55 млн. грн., "хорошая тенденция", по логике каждый завод надо продавать примерно по 285 миллионов (((
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15.10.2020 20:11 Відповісти
Ягов Грибов, Анатолій Кипіш, Белла Фінкельштейн - відомі рейдери

https://www.myvin.com.ua/ua/news/brend/23227.html
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15.10.2020 22:49 Відповісти
ФИЛЬТРЫ НЕ МЕНЯЛИ НА ЗАВОД КОПИЛИ !!! А ФИЛЬТРЫ КОГДА ПОМЕНЯЮТ !?)
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16.10.2020 00:13 Відповісти
УРА УРА В ЖОПЕ ЕЩЁ ОДНА ДЫРА !)
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16.10.2020 00:14 Відповісти
Компания победитель была единственной, кто подал заявку на участие в аукционе.
Источник: https://biz.censor.net/n3224888

Все что нужно знать об инвестиционной привлекательности украинских предприятий. 55 миллион гривен, столько стоит квартира в Лондоне.
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16.10.2020 02:03 Відповісти
Ура.
Теперь вместо прибыли от продажи спирта государство будет получать ... а нихрена.
Прикольно, че...
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16.10.2020 11:10 Відповісти

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