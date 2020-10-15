Зеленский обратится с ежегодным посланием к Раде на следующей неделе
Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября обратится к Верховной Раде с традиционным ежегодным посланием, в котором обозначит стратегические направления развития страны.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"20 октября президент Владимир Зеленский обратится к парламенту с традиционным ежегодным посланием, в котором определит стратегические направления развития страны", - сказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
"Это должно было произойти в апреле, однако в связи с ухудшившейся пандемической ситуацией было перенесено. Парламент будет работать в обычном режиме", - добавила она.
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