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Зеленский обратится с ежегодным посланием к Раде на следующей неделе

Зеленский обратится с ежегодным посланием к Раде на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября обратится к Верховной Раде с традиционным ежегодным посланием, в котором обозначит стратегические направления развития страны.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"20 октября президент Владимир Зеленский обратится к парламенту с традиционным ежегодным посланием, в котором определит стратегические направления развития страны", - сказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Это должно было произойти в апреле, однако в связи с ухудшившейся пандемической ситуацией было перенесено. Парламент будет работать в обычном режиме", - добавила она.

ВР (2859) Зеленський Володимир (2504) послання (1)


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