Транзит сжиженного газа через Украину сократился на четверть

Объем транзита сжиженного углеводородного газа территорией Украины в январе-сентябре 2020 года сократился на 23%, до 412 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (536 тыс. т).

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Транзит СУГ в Восточную Европу по железной дороге сократился на 21%, до 344 тыс. т, через украинские порты — на 31%, до 67,4 тыс. т.

Свыше 97% всего транзита пришлось на российский СУГ: в январе-сентябре 2020 г. его транзит сократился на 20%, до 403 тыс. т.

Транзит российского газа через порт "Измаил" в январе-сентябре составил 61,3 тыс. т, через Рени — 3,1 тыс. По сравнению с январем-сентябрем 2019 г., транзит СУГ производства РФ через украинские порты уменьшился на 31%.

Остальные 330 тыс. т российского СУГ транзитом транспортированы по железной дороге. Основной объем — 238 тыс. т — направлен в Польшу, еще 57,8 тыс. т — в Венгрию. Оставшаяся часть поставлена в Сербию, Румынию и Молдову.

В 2019 г. транзит СУГ через Украину сократился на 38,5%, до 692,3 тыс. т, по сравнению с 2018 г. (1,1 млн т).