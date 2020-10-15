Зеленский уволил главу Черниговской ОГА
Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Прокопенко с должности главы Черниговской областной государственной администрации.
Об этом говорится в соответствующем указе на сайте Офиса президента Украины, передает БизнесЦензор.
Прокопенко увольняется согласно поданному им заявлению, говорится в указе.
Как сообщал БизнесЦензор, Кабмин согласовал увольнение Прокопенко с должности главы Черниговской ОГА.
28 сентября представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщил, что Кабмин согласовал назначение Анны Коваленко на должность главы Черниговской ОГА.
В апреле Кабмин назначил бывшую заместительницу главы Офиса президента Коваленко и заместителем министра развития громад и территорий.
Коваленко былаизбрана народным депутатом по списку партии "Слуга народа" под №30. С сентября 2019 года работала заместителем главы Офиса президента.
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