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Зеленский уволил главу Черниговской ОГА

Зеленский уволил главу Черниговской ОГА

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Прокопенко с должности главы Черниговской областной государственной администрации.

Об этом говорится в соответствующем указе на сайте Офиса президента Украины, передает БизнесЦензор.

Прокопенко увольняется согласно поданному им заявлению, говорится в указе.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабмин согласовал увольнение Прокопенко с должности главы Черниговской ОГА.

28 сентября представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщил, что Кабмин согласовал назначение Анны Коваленко на должность главы Черниговской ОГА.

В апреле Кабмин назначил бывшую заместительницу главы Офиса президента Коваленко и заместителем министра развития громад и территорий.

Коваленко былаизбрана народным депутатом по списку партии "Слуга народа" под №30. С сентября 2019 года работала заместителем главы Офиса президента.

Зеленський Володимир (2504) ОДА (70) Чернігів (108) Чернігівщина (117)


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